В Челябинской области раздавили бульдозерами игровые автоматы из подпольных казино

Игровые автоматы изымают и уничтожают. Фото: Юрий СОКОЛОВ

В Челябинской области утилизировали игровые автоматы. Их изъяли в подпольных казино, где проводились азартные игры. Сейчас от техники осталась только груда мусора – все раздавили бульдозерами и экскаваторами.

Как пишет ИА «Уральский меридиан», уничтожили системные блоки, коммутаторы, видеорегистраторы, планшеты, маршрутизаторы и USB-накопители. Всего 84 единицы техники.

– Сотрудники управления экономической безопасности полицейского ведомства проводят рейды по тем местам, где ведется незаконная деятельность, и изымают оборудование. Затем прокуратура обращается в суд, который выносит решение об аресте и конфискации имущества лиц, признанными виновными в совершении преступления по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ, – рассказали в главном управлении федеральной службы судебных приставов Челябинской области.

Сотрудники Росимущества проконтролировали уничтожение игровых автоматов. В ведомстве заверили – от них осталась только груда обломков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru