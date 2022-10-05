В Челябинске хотят построить биатлонное стрельбище и учебную площадку для сноуборда

На новой площадке начинающие спортсмены будут впервые вставать на сноуборд Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске продолжат строительство лыжероллерной трассы возле Карпового пруда. Сейчас в мэрии ищут подрядчика, который возьмется за проектирование второго этапа работ. Помимо самой трассы планируют соорудить здания, а также площадки для занятия биатлоном и катания на сноуборде. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Только за проект второго этапа строительства готовы заплатить 7 млн рублей. От подрядчика требуют спланировать участок трассы протяженностью 1 250 метров, модульный блок для спортивных судей площадью 80 квадратных метров, склад техники и инвентаря, семь модульных зданий для раздевалок, размещения пункта охраны и других нужд.

Кроме того, необходимо спроектировать биатлонное стрельбище с 30 мишенями, площадку для обучения начинающих сноубордистов и автопарковку на 50 мест. Вдобавок у лыжероллерной трассы собираются поставить памятный обелиск воинам Уральских лыжных батальонов, памятник тоже обязательно включить в проект.

— После завершения строительства первого и второго этапов общая протяженность лыжероллерной трассы составит 3750 метров, — говорится в документации аукциона.

Напомним, в первый этап строительства лыжероллерной трассы вложили 349 млн рублей. Закончить работу должны к 30 ноября.

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