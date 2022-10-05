В Тракторозаводском районе Челябинска почти на месяц ограничат движение

Ограничения начнут действовать в четверг 6 октября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске вводят новые ограничения для водителей. С 6 октября нельзя будет проехать по Молодежному переулку в Тракторозаводском районе, рядом с домом №4/1 по проспекту Ленина.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на участке будут прокладывать трубы газоснабжения.

По плану, закончить работу и снять ограничения должны 30 октября.

До этого времени водителей просят заранее планировать маршруты с учетом необходимости объезда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru