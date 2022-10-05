В Тракторозаводском районе Челябинска почти на месяц ограничат движение

Ограничения начнут действовать в четверг 6 октября
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинске вводят новые ограничения для водителей. С 6 октября нельзя будет проехать по Молодежному переулку в Тракторозаводском районе, рядом с домом №4/1 по проспекту Ленина.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на участке будут прокладывать трубы газоснабжения.
По плану, закончить работу и снять ограничения должны 30 октября.
До этого времени водителей просят заранее планировать маршруты с учетом необходимости объезда.
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