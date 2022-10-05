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Общество5 октября 2022 10:12

В Тракторозаводском районе Челябинска почти на месяц ограничат движение

Проезд закроют из-за строительства газопровода
Елена КОЛЧИНА
Ограничения начнут действовать в четверг 6 октября

Ограничения начнут действовать в четверг 6 октября

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске вводят новые ограничения для водителей. С 6 октября нельзя будет проехать по Молодежному переулку в Тракторозаводском районе, рядом с домом №4/1 по проспекту Ленина.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на участке будут прокладывать трубы газоснабжения.

По плану, закончить работу и снять ограничения должны 30 октября.

До этого времени водителей просят заранее планировать маршруты с учетом необходимости объезда.

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