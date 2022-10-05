Депутат Государственной думы Максим Гулин поздравил педагогов с Днём учителя

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Сначала депутат посетил школу № 48, где учился в старших классах. Там он тепло поговорил с директором и педагогами, вспомнил интересные истории из школьной жизни. Затем отправился в школу номер № 9, где обучался с 1 по 10 класс.

«Спасибо вам за вашу нелёгкую, но важную работу. Вы всегда были не просто учителями, но и друзьями, наставниками. Ваш вклад сложно переоценить. Вы растите людей, которые дальше станут предпринимателями, политиками, управленцами, инженерами, учителями. Вы - пример для каждого ребёнка».

Но одними поздравлениями Максим Гулин не ограничился. Приезд в родные стены - отличный повод узнать, что сейчас беспокоит учителей и какие есть нерешенные вопросы в сфере образования. Депутат обсудил проблему безопасности в школах и лично проверил инфраструктуру учреждений.

Также Максим Гулин пообещал, что окажет помощь при неправомерной мобилизации учителей- мужчин. Совсем недавно депутат запустил проект в социальной сети Telegram, где юристы помогают южноуральцам, чьи права были нарушены при частичной мобилизации.