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Общество5 октября 2022 11:27

Один учитель на 9 учительниц: в Челябинской области пересчитали педагогов и выяснили, скольких не хватает

В Челябинской области не хватает 2 тысяч учителей
Елена КОЛЧИНА
90% педагогов в школах Челябинской области - женщины

90% педагогов в школах Челябинской области - женщины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области не хватает 1930 учителей. К началу учебного года остались незанятыми 6,1% вакансий в южноуральских школах. Такие данные в День учителя опубликовала региональная Контрольно-счетная палата.

Самая благополучная ситуация в Нязепетровском и Усть-Катавском районах. Там школы на 100% укомплектованы педагогами. А наибольший дефицит кадров в Сосновском районе, где учителей 81,5% от необходимого количества, и Карабаше,где в школах заняты только 78,6% вакансий.

В КСП также отмечают, что обучением детей в Челябинской области занимаются женщины. Мужчины же очень редко идут работать в школы, их в педагогических коллективах всего 10%.

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