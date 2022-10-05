Гостиница, технопарк и коворкинг: каким будет новый кампус мирового уровня в Челябинске

Площадь кампуса составит 114 тысяч квадратных метров

Губернатор Алексей Текслер показал видеоролик с проектом будущего кампуса в Челябинске. Стало известно, что его площадь составит 114 тысяч квадратов, а на территории появятся учебно-научный комплекс с технопарком, гостиница, конференц-залы, коворкинг и многое другое.

Глава региона добавил, что кампус не только украсит Челябинск, но и поможет удержать молодежь, у которой появится новая площадка для образования, творчества и экспериментов.

— По сути, кампус — это инвестиция в будущее Челябинской области. Проект прошел серьезный отбор на федеральном уровне. Мы смогли доказать его важность, — добавил Текслер.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что из федерального бюджета на 2023-25 годы будут выделены деньги на строительство кампуса в Челябинске. Когда начнется само строительство, пока неизвестно. Но уже готовы соглашения по реализации проекта, сейчас идет разработка и расчет сметы.

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