Обещанного три года ждут: мэр Челябинска анонсировала строительство новых дорог в Парковом

Дороги обещают построить в ближайшие два-три года. Фото: администрация Челябинска

Сегодня, 5 октября, мэр Челябинска Наталья Котова анонсировала строительство дорог на пяти улицах в микрорайоне Парковый. По словам главы города, они появятся в ближайшие два-три года. Речь идет о дорогах на улицах Мусы Джалиля, Маршала Чуйкова, Александра Шмакова, Хариса Юсупова и на Краснопольском проспекте.

— Нам удалось договориться с собственниками земельных участков об их передаче или продаже нам, чтобы запроектировать все оставшиеся дороги в микрорайоне «Парковый» и в ближайшие два-три года завершить их строительство, — уточнила Наталья Котова.

Сейчас в Парковом вовсю строится дорога по улице Бейвеля. Власти планировали закончить ее в октябре 2024 года, но подрядчик опережает график. Есть вероятность, что движение по дороге запустят уже в 2023 году.

Кроме этого, в микрорайоне построят два сквера, прямо в березовых рощах. Там появятся спортивные и детские площадки, а также велодорожки.

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