Компания «Черкизово» хочет отсудить 120 млн рублей у челябинского «Арианта» за использование названия колбасы

Столичный мясокомбинат судится с челябинским из-за названия колбасы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Черкизово» подала иск в Арбитражный суд Челябинской области против компании «Ариант». Причиной тому стало название колбасы «Бородинская». Столичный мясокомбинат считает, что такое имя могут носить исключительно их продукты – товарный знак был зарегистрирован еще в 2004 году на 28 лет.

— АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» обратилось в суд с исковым заявлением к ООО «Агрофирма Ариант» о запрете использовать обозначение «Бородинская», — рассказали в Арбитражном суде.

Первое заседание по этому делу состоится 7 ноября. Это уже не первый случай, когда «Черкизово» решило биться за название своей колбасы. Такой же иск компания направляла и новосибирскому мясокомбинату.

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