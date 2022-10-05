Алексей Текслер вручил премии губернатора лучшим педагогам Челябинской области

Фото: пресс-служба губернатора.
50 педагогов Челябинской области получили сегодня премии губернатора в честь профессионального праздника. Эта традиция существует в регионе уже 20 лет.
Премия за педагогическое мастерство и высокие результаты присуждается учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования, руководителям учреждений. На официальную церемонию в резиденцию губернатора приехали как учителя из крупных городов области, так и сельских территорий. Глава региона Алексей Текслер поздравил педагогов с Днем учителя и отметил важность этой профессии.
— Убежден, что главную роль в образовании играет личность педагога, его индивидуальный подход к каждому ученику, — отметил губернатор. — Вы не только даете знания, но и учите детей делать осознанный выбор: личный, профессиональный, общественный.
Также Алексей Текслер поздравил с прохождением в финал Всероссийского конкурса «Учитель года» Веронику Мушкарину.
— Это уже большая победа, — подчеркнул губернатор.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru