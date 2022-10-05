Алексей Текслер вручил премии губернатора лучшим педагогам Челябинской области

Фото: пресс-служба губернатора.

50 педагогов Челябинской области получили сегодня премии губернатора в честь профессионального праздника. Эта традиция существует в регионе уже 20 лет.

Премия за педагогическое мастерство и высокие результаты присуждается учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования, руководителям учреждений. На официальную церемонию в резиденцию губернатора приехали как учителя из крупных городов области, так и сельских территорий. Глава региона Алексей Текслер поздравил педагогов с Днем учителя и отметил важность этой профессии.

— Убежден, что главную роль в образовании играет личность педагога, его индивидуальный подход к каждому ученику, — отметил губернатор. — Вы не только даете знания, но и учите детей делать осознанный выбор: личный, профессиональный, общественный.

Также Алексей Текслер поздравил с прохождением в финал Всероссийского конкурса «Учитель года» Веронику Мушкарину.

— Это уже большая победа, — подчеркнул губернатор.

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