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Экономика5 октября 2022 16:04

Челябинская область, по оценке Минфина, сохранила долговую устойчивость

Сохранять позиции региону удается благодаря низкой долговой нагрузке
Ольга ЩАПИНА

Минфин России оценил долговую устойчивость субъектов страны. По данным федерального ведомства, Челябинская область сохраняет свои позиции в группе территорий с высоким уровнем долговой устойчивости. Регион имеет низкую кредитную нагрузку и необременительные для обслуживания и погашения долга платежи.

По словам министра финансов региона Андрея Пшеницына, Челябинская область удерживает свои позиции в данной классификации субъектов на протяжении четырех лет. Кредитный рейтинг Челябинской области обусловлен низким уровнем долговой нагрузки, плавным графиком погашения имеющейся задолженности, а также существенным объемом средств на счетах бюджета.

Положительно сказывается на рейтинге и значительная доля капитальных расходов области в совокупности с высоким уровнем бюджетной эффективности.

Задача не снижать инвестиционные расходы была поставлена губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, и для региона это по-прежнему актуально. Уже сейчас есть утвержденный губернатором перечень конкретных строительных объектов, которые должны быть реализованы в ближайшей перспективе. Таким образом, наш регион видят крепким и кредитоспособным субъектом.

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