Челябинская область, по оценке Минфина, сохранила долговую устойчивость

Минфин России оценил долговую устойчивость субъектов страны. По данным федерального ведомства, Челябинская область сохраняет свои позиции в группе территорий с высоким уровнем долговой устойчивости. Регион имеет низкую кредитную нагрузку и необременительные для обслуживания и погашения долга платежи.

По словам министра финансов региона Андрея Пшеницына, Челябинская область удерживает свои позиции в данной классификации субъектов на протяжении четырех лет. Кредитный рейтинг Челябинской области обусловлен низким уровнем долговой нагрузки, плавным графиком погашения имеющейся задолженности, а также существенным объемом средств на счетах бюджета.

Положительно сказывается на рейтинге и значительная доля капитальных расходов области в совокупности с высоким уровнем бюджетной эффективности.

Задача не снижать инвестиционные расходы была поставлена губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, и для региона это по-прежнему актуально. Уже сейчас есть утвержденный губернатором перечень конкретных строительных объектов, которые должны быть реализованы в ближайшей перспективе. Таким образом, наш регион видят крепким и кредитоспособным субъектом.

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