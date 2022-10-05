Оснащение мобилизованных в Челябинской области обсудили в правительстве региона на заседании призывной комиссии

Фото: пресс-служба губернатора.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание областной призывной комиссии. Обсуждались вопросы проведения частичной мобилизации, а также оснащения призванных граждан.
В своем докладе военный комиссар региона Андрей Максуров отметил, что мобилизация проходит в плановом порядке. В ближайшие дни ожидается отправка призванных граждан сразу из нескольких муниципалитетов Челябинской области. Оперативно отрабатываются обращения – соответствующее взаимодействие налажено с уполномоченным по правам человека в регионе и местным отделением Общественного народного фронта.
Продолжается работа и по оснащению мобилизованных. По поручению главы региона завершено комплектование аптечек, их направят в части, где мобилизованные жители области проходят боевое слаживание. Идет закупка теплых вещей и необходимого снаряжения. По ряду позиций достигнуты договоренности о запуске производства с южноуральскими предприятиями.
Ранее Алексей Текслер поставил задачу держать на контроле вопросы размещения мобилизованных ребят из Челябинской области в воинских частях, расположенных не только в регионе, но и за его пределами.
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