Челябинский сенатор передал мобилизованным свой спальник

Фото: пресс-служба регионального отделения «Единой России» Челябинской области

Сенатор Совета Федерации из Челябинской области Олег Цепкин передал свой спальный мешок мобилизованным гражданам. Об этом рассказали в пресс-службе партии «Единая Россия».

— Знаю, что есть обращение от секретаря регионального отделения партии, губернатора Челябинской области Алексея Текслера и что он передал своих вещи, необходимые для мобилизованных ребят. Поэтому без раздумий присоединился к этой акции, — рассказал сенатор.

Цепкин также передал пожелания мобилизованным военнослужащим о скорейшей победе. Кроме того, чиновник готов поддерживать такие инициативы и и оказывать помощь дальше.

Ранее Челябинская областная детская библиотека имени Маяковского передала моблизованным южноуральцам спальники и читательские билеты. Как пояснили в учреждении, последние выступят оберегами для военных.

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