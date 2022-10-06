350 частных домов в Челябинской области подключат к газу

Заявки на догазификацию можно подать до сих пор
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В магнитогорских поселках Приуральский, Новотуковый и Малиновый к газу бесплатно подключат 350 частных домов. Об этом рассказали в администрации Магнитогорска.
— Порядка 350 домовладений в этом году будут подключены к газу. Сейчас заявок для участия в программе догазификации подано более 1100, — уточнили в местной мэрии.
Сама программа по бесплатной догазификации в Челябинской области будет действовать до конца 2024 года.
Ранее в Тракторозаводском районе Челябинска почти на месяц ограничили проезд на Молодежном переулке. Это связано с прокладкой труб газоснабжения.
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