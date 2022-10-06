В Челябинской области запустили поезд с образовательными уроками

Фото: пресс-служба ЮУЖД

В Челябинской области стартовала акция «Поезд знаний». Как рассказали в пресс-службе ЮУЖД, по городам Южного Урала проедет поезд, где для детей будут проходить лекции и уроки про безопасность на железных дорогах.

— Железнодорожники в специально оборудованном вагоне провели для детей урок безопасности, показали тематический фильм и проверили знания с помощью онлайн-квеста. Кроме того, дети побывали на экскурсии по станции, где узнали о ее работе и повторили правила поведения вблизи железнодорожных объектов, — объяснили в ЮУЖД.

Сперва акция прошла в Аргаяше, Кыштыме и Верхнем Уфалее — именно здесь в скором времени будет курсировать поезд «Орлан» по маршруту «Челябинск-Екатеринбург». В дальнейшем акцию продлят на Курганскую и Оренбургскую области.

Ранее 50 педагогов Челябинской области получили премии губернатора в честь профессионального праздника. Эта традиция существует в регионе уже 20 лет.

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