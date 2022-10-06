В Челябинской области установится дождливая погода

Скорость порывов ветра будет достигать 14 метров в секунду
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
6 октября в Челябинской области установится дождливая и ветреная погода. Это следует из прогноза синоптиков регионального гидрометцентра.
— С 6 по 9 октября в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в некоторых районах возможны небольшие дожди, — указано в прогнозе.
В среднем, температура днем будет держаться в раойне от +7 до +12 градусов. При этом, в регионе также ожидаются сильные порывы ветра — скорость некоторых будут достигать 14 метров в секунду.
Конец октября в Челябинске будет холодным и снежным. По прогнозу на месяц, температура опустится ниже нуля, а на протяжении нескольких дней будет идти снег.
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