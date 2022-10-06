Лондонская биржа металлов запретит поставки цинка с челябинского завода

Фото: пресс-служба Челябинского цинкового завода

Лондонская биржа металлов ограничит поставки цинка от Челябинского цинкового завода. Как сообщает издание Bloomberg, это связано с введением санкций в отношении экс-президента Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова.

— Лондонская биржа металлов ограничит новые поставки меди и цинка российской Уральской горно-металлургической компании и одной из ее дочерних компаний. Этот шаг является самым значительным ограничением поставок из России на главный мировой рынок, — пишет издание.

Челябинский цинковый завод — дочернее предприятие УГМК. Ограничение может быть снято только в случае, если будет доказано, что Махмудов продал свои активы до введения санкций против него.

Ранее в начале сентября власти Венгрии попросили ЕС снять санкции с трех российских предпринимателей, среди которых есть глава ММК Виктор Рашников.

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