В Челябинске две березовые рощи превратят в экотропу и сквер с площадкой для собак

Фото: администрация Челябинска

В Челябинском микрорайоне Парковый собираются обустроить две новые прогулочные зоны. Обе появятся на местах, где сейчас стоят березовые рощи.

Как сообщили в мэрии Челябинска, роща рядом с улицей Бейвеля превратится в небольшой сквер. В ней проложат дорожки для велосипедистов и разобьют спортплощадки.

Иллюстрация из проекта сквера: администрация Челябинска

— Планируется установка современных скамеек, создание функциональных зон, площадки для выгула собак. Конечно же, установим современное освещение, — рассказал главный архитектор Челябинска Павел Криволапов..

В роще на улице Габдуллы Тукая собираются создать экотропу. Сделать это первыми предложили ученики Образовательного центра №5, инициативу поддержали в городском управлении экологии. Создание экотропы в мэрии называют бережным благоустройством. В обновленной зеленой зоне планируют проводить школьные уроки-прогулки, на которых дети лучше познакомятся с природой и поведением птиц.

Предполагаемый маршрут тропы. Фото: администрация Челябинска

Напомним, в Парковом также запланировали построить новые дороги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru