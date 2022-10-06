Похитил человека и требовал выкуп: в Челябинской области бандита будут судить за серию преступлений

Жителю Челябинской области грозит длительное тюремное заключение
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Челябинской области в суд передали уголовное дело мужчины, которого обвиняют в похищении человека, вымогательстве, грабеже, краже и мошенничестве.
Следователи считают, что бандит вместе с подельниками орудовал с 2019 до 2021 года. Он похитил жителя Челябинска и требовал за него выкуп, занимался вымогательством, похитил более миллиона рублей, избил и ограбил человека, а также обманом забрал более миллиона рублей с банковского счета.
— Ущерб, причиненный потерпевшим, в сумме составил более 3,2 млн рублей, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.
Рассматривать уголовное дело бандита будет Челябинский областной суд.
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