Похитил человека и требовал выкуп: в Челябинской области бандита будут судить за серию преступлений

Жителю Челябинской области грозит длительное тюремное заключение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области в суд передали уголовное дело мужчины, которого обвиняют в похищении человека, вымогательстве, грабеже, краже и мошенничестве.

Следователи считают, что бандит вместе с подельниками орудовал с 2019 до 2021 года. Он похитил жителя Челябинска и требовал за него выкуп, занимался вымогательством, похитил более миллиона рублей, избил и ограбил человека, а также обманом забрал более миллиона рублей с банковского счета.

— Ущерб, причиненный потерпевшим, в сумме составил более 3,2 млн рублей, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Рассматривать уголовное дело бандита будет Челябинский областной суд.

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