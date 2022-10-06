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Происшествия6 октября 2022 4:06

Похитил человека и требовал выкуп: в Челябинской области бандита будут судить за серию преступлений

Жителя Челябинской области будут судить за похищение человека
Елена КОЛЧИНА
Жителю Челябинской области грозит длительное тюремное заключение

Жителю Челябинской области грозит длительное тюремное заключение

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области в суд передали уголовное дело мужчины, которого обвиняют в похищении человека, вымогательстве, грабеже, краже и мошенничестве.

Следователи считают, что бандит вместе с подельниками орудовал с 2019 до 2021 года. Он похитил жителя Челябинска и требовал за него выкуп, занимался вымогательством, похитил более миллиона рублей, избил и ограбил человека, а также обманом забрал более миллиона рублей с банковского счета.

— Ущерб, причиненный потерпевшим, в сумме составил более 3,2 млн рублей, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Рассматривать уголовное дело бандита будет Челябинский областной суд.

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