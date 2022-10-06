Воровали вшестером: жители Челябинской области тайно вывезли с предприятия 60 поросят

Найти пропавших поросят пока не удалось
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Челябинской области шесть человек задержали по подозрению в краже комбикорма и поросят. Со свинофермы пропали 60 животных. Ущерб оценили в 300 тыс. рублей.
Как рассказали в региональном ГУ МВД, все подозреваемые — операторы, инженеры и слесари предприятия, с которого пропали свиньи. Младшему 28, старшему 45 лет.
Похитители орудовали под покровом тьмы. Несколько ночей подряд они вывозили комбикорм и поросят на «Газели» одного из подозреваемых. Затем корм и животных продавали в Увельском районе, а деньги делили между сообщниками.
Полицейским пока удалось найти и вернуть владельцу только часть украденного комбикорма.
В отношении похитителей возбудили уголовное дело о краже. Недобросовестным работникам грозит штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.
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