Воровали вшестером: жители Челябинской области тайно вывезли с предприятия 60 поросят

Найти пропавших поросят пока не удалось Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области шесть человек задержали по подозрению в краже комбикорма и поросят. Со свинофермы пропали 60 животных. Ущерб оценили в 300 тыс. рублей.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, все подозреваемые — операторы, инженеры и слесари предприятия, с которого пропали свиньи. Младшему 28, старшему 45 лет.

Похитители орудовали под покровом тьмы. Несколько ночей подряд они вывозили комбикорм и поросят на «Газели» одного из подозреваемых. Затем корм и животных продавали в Увельском районе, а деньги делили между сообщниками.

Полицейским пока удалось найти и вернуть владельцу только часть украденного комбикорма.

В отношении похитителей возбудили уголовное дело о краже. Недобросовестным работникам грозит штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

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