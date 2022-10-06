Обещали спасти внучку: в Челябинске поймали мошенника, отобравшего у пенсионерки 300 тыс. рублей

Полицейские разыскали курьера. ФОто: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске 85-летняя женщина лишилась 300 тыс. рублей, поверив мошенникам.

Пенсионерку обманули по стандартной схеме. Незнакомец позвонил ей по телефону и рассказал о внучке, якобы попавшей в ДТП. Чтобы спасти девушку от тяжелых последствий, аферист потребовал срочно заплатить пострадавшим в аварии.

На пороге квартиры пенсионерки вскоре появился молодой человек, приехавший за деньгами. Отдав ему сбережения, женщина созвонилась с родственниками и только тогда выяснила, что ни в какое ДТП внучка не попадала.

После обращения горожанки полицейские сумели найти забравшего деньги курьера. Это оказался 19-летний челябинец. Молодой человек признался, что 20 тыс. рублей оставил себе, а остальную сумму перевел на счета сообщников. Последних сейчас пытаются разыскать.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, в отношении курьера возбудили уголовное дело о мошенничестве. На время расследования горожанина оставили под подпиской о невыезде.

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