В Челябинской области за изготовление теплой одежды для мобилизованных возьмутся мастера народных ремесел

Мастерам и мастерицам предложили взяться за спицы и крючки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске к сбору вещей для мобилизованных подключились учреждения культуры и мастера народных промыслов. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры. Помочь предлагают всем желающим южноуральцам.

В пунктах сбора готовятся принимать теплые носки, шарфы и варежки. Раздавать их планируют не только мобилизованным, но и жителям Донбасса.

— Каждый отправляемый на фронт будет снабжен всем необходимым, но в настоящий момент существует дефицит ряда нужных товаров на рынке.

В связи с этим и объявлен добровольный сбор средств, — заявили в пресс-службе минкульта.

Ранее губернатор Челябинской области попросил южноуральских туристов поделиться с мобилизованными спальными мешками и ковриками.

Теплые вещи в Челябинске будут принимать в Центре народного творчества по улице первой Пятилетки, 17.

Вот список пунктов приема в городах и селах Челябинской области:

г. В. Уфалей, ул. Бабикова, 66 Центральная городская библиотека

г. Златоуст, пл. III Интернационала,1, музей

г. Карабаш, ул. Металлургов, 15/1, досуговый центр «Сфера»

г. Копейск, ул. Ленина, 56, местное отделение партии «Единая Россия»

г. Кыштым, ул. Республики, 2, библиотека

п. Локомотивный, ул. Мира,60, кабинет 104

г. Магнитогорск, ул. Московская 17, МБУК «Дом дружбы народов»

г. Миасс, ул. Донская, 15, Дом народного творчества

г. Озерск, пр-т Ленина, 32а, каб.2

г. Снежинск, ул. Свердлова,46 –общественная организация «Женщины Снежинска»

ул. 40 лет Октября,15 – профком

ул. 40 лет Октября,4 – спортивный клуб «Живая сталь»

г. Трехгорный, ул.Строителей,14а, историко-культурный центр

г. Троицк ул. Карташова, д. 37, каб.№ 1

г. Усть-Катав, ул. Комсомольская, 40, местное отделение ВПП «Единая Россия»

г. Чебаркуль, ул. Ленина, 13, выставочный зал «Колорит»

г. Южноуральск, Космонавтов, 20, местное отделение ВПП «Единая Россия»

с. Агаповка, ул. Школьная,52, управление культуры

с. Аргаяш, ул. Ленина, 3, районный Дом культуры

г. Аша, ул. Озимина, 38, Информационно-методический отдел МКУ «СКО»

п. Бреды, ул. Некрасова, 28, РДК им. А.С. Пушкина

г. Верхнеуральск, ул. Мира, 19, отдел культуры – основной пункт +

все дома культуры района

г. Еманжелинск, ул. Чкалова 16 «Историко-краеведческий музей им. А.Ф. Ведерникова»

С. Еткуль, ул. Ленина, 34, администрация

г. Карталы, ул. Славы, 4а, РОМЦ

г. Касли, ул. Ленина, 16, Дворец культуры

г. Катав-Ивановск, ул. Степана Разина,25, библиотека

с. Кизильское,ул. Советская, 67б, дом творчества

г. Коркино, ул.Ленина, 7, библиотека

с. Миасское, ул. Пионера, 30, районный Дом культуры

с. Кунашак, ул. Ленина, 105,Дворец культуры

г. Куса, ул. Ленинградская , 28 местное отделение ВПП «Единая Россия»

с. Фершампенуаз, ул. Бикимова, 39, Дом творчества

г. Нязепетровск, ул. Свердлова,1 Районный дом культуры

с. Октябрьское, ул. Тельмана, 11, организационно-методический центр управления культуры

г. Пласт, ул. Октябрьская, 43, ДК «Октябрь», читальный зал

г. Сатка, ул.Бакальская,2, управление культуры

с. Долгодеревенское, ул. Свердловская,15, районный Дом культуры

г. Троицк, ул. Климова, 30 управление культуры – основной пункт + все дома культуры района

п. Увельский, ул. Кирова, 5

с. Уйское, ул. Ленина,18, районный дом народного творчестве

г. Чебаркуль, Береговая, 22, управление культуры

с. Чесма, ул. Советская, 47а, управление культуры

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