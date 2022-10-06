В Челябинской области 27 раз за полгода пытались подкупить пограничников

Пограничники 27 раз с апреля отказывались от денег Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Челябинской области на границе с Казахстаном 27 раз за последние полгода пытались дать взятку пограничникам.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», в пяти случаях после неудачного подкупа возбудили уголовные дела о мелком взяточничестве.

Оставшихся 22 нарушителей просто предупредили об ответственности за взятку. После этого граждане прятали деньги и отказывались от незаконных предложений.

В пограничном управлении ФСБ перечислили, за что пытались дать взятку сотрудникам. За деньги пограничников просили пропустить машину вне очереди или без осмотра, закрыть глаза на отсутствие документов о цели приезда в Россию, не заметить отсутствие прописки, позволить провезти в другую страну продукты без фитосанитарного сертификата, а также просто ускорить оформление необходимых документов.

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