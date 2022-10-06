В Магнитогорске лжериелтор оставил без квартир 11 человек

Жертвы мошенника оставались без денег и крыши над головой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Магнитогорске лжериелтора, уже отбывающего срок за мошенничество с жильем, снова будут судить.

Мужчине вынесли приговор за три эпизода мошенничества, но полицейские не бросили расследовать темные дела афериста и обнаружили еще восьмерых пострадавших от его махинаций.

— Один из восьми обманутых магнитогорцев доверил обманщику продажу двух своих квартир. — рассказали в региональном ГУ МВД.

Ущерб, причиненный жителям Магнитогорска, превысил 5 млн рублей

Своими жертвами лжериелтор выбирал горожан, и без того находившихся в бедственном положении. Он разыскивал людей с большими долгами за услуги ЖКХ. Мошенник угрожал, что за долги людям скоро отключат свет, газ и воду, а себя представлял спасителем. Он предлагал продать квартиры, а взамен купить жилье меньшей площади, зато со свежим ремонтом и без долгов. Обрадованные магнитогорцы подписывали доверенность на продажу своих квартир, а заодно документы о получении денег от сделки, хотя никакой платы аферист им не передавал.

Сейчас расследование девяти дополнительных эпизодов мошенничества закончено. Рассматривать новое уголовное дело 61-летнего лжериелтора будет Правобережный районный суд Магнитогорска.

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