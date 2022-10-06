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Общество6 октября 2022 10:47

В Челябинской области нашли куриное мясо с остатками лекарств

О небезопасной продукции заявили в прокуратуру
Елена КОЛЧИНА
Птицефабрику обязали жестко контролировать качество продукции

Птицефабрику обязали жестко контролировать качество продукции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области в продукции птицефабрики нашли остатки лекарственных средств. В 10 пробах куриного мяса эксперты нашли антибиотики группы фторхинолонов. Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, это нарушает гигиенические нормативы.

— В настоящее время на предприятии введен режим усиленного лабораторного контроля, — рассказали в надзорном ведомстве. Этот режим продлится три месяца.

В Россельхознадзоре объявили птицефабрике предостережение и заявили в региональную прокуратуру, что в Челябинской области находится продукция, не отвечающая требованиям безопасности.

Специалисты ведомства полагают, что антибиотики могли остаться в курятине из-за нарушения режима профилактики и лечения птиц либо из-за того, что между применением антибиотиков и убоем кур на предприятии не выждали должное время.

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