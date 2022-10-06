«Трактор» заключил контракт с форвардом Сергеем Шумаковым до конца сезона на 10 млн рублей

Сергей Шумаков подписал контракт с «Трактором» до конца сезона на 10 млн рублей Фото ХК «Трактор»
Воспитанник челябинского хоккея 30-летний Сергей Шумаков (игровое прозвище «Шума») раньше играл за «Сибирь», ЦСКА, «Авангард» и «Автомобилист». А сегодня, 6 октября, в ХК «Трактор» сообщили, что заключили контракт с форвардом до конца сезона 2022/2023. В КХЛ Шумаков сыграл 508 матчей, в которых набрал 285 (137+148) очков при общем коэффициенте полезности «+71».
Сергей Шумаков родом из Челябинска. Он воспитанник хоккейной школы «Трактор» — в 2009-2010 года играл в МХЛ за молодежный состав клуба «Белые медведи».
Генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин считает, что Сергей Шумаков усилит атакующую линию команды.
— Хоккеист очень сильно мотивирован, и это должно помочь ему реализовать свой большой потенциал. Он также добавит положительных эмоций коллективу, — прокомментировал подписание контракта с Сергеем Шумаковым Иван Савин.
Сергей Шумаков в этом сезоне оказался не удел. Его контракт с «Автомобилистом» закончился, и форвард подыскивал новую команду.
По информации «Спорт-экспресс» зарплата Шумакова в «Тракторе» составит 10 млн рублей до конца нынешнего сезона (за 6-7 месяцев). При этом в его контракте предусмотрены бонусы, превышающие сумму оклада.
Уже завтра, 7 октября, в Подмосковье «Трактор» сыграет с «Кульлунь Ред Стар». Пока черно-белые идут на девятом месте в турнирной таблице чемпионата КХЛ в Восточной конференции (всего 11 команд).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru