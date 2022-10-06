«Комсомолка» проведет пресс-конференцию перед привозом мощей Матроны Московской

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

7 октября в 13:00 в пресс-центре медиагруппы «Комсомольская правда - Челябинск» состоится пресс-конференция по поводу предстоящего привоза мощей Матроны Московской и грядущих торжеств в честь святых Челябинской Земли. Привоз мощей — только одно из праздничных мероприятий, запланированных епархией.

Спикеры

1. Протоиерей Игорь Шестаков, секретарь Челябинской епархии.

2. Протоиерей Владимир Маничев, ключарь Свято-Симеоновского кафедрального собора.

3. Николай Александрович Антипин, кандидат исторических наук, зам. директора Объединенного государственного архива Челябинской области.

4. Лоскутова Елена Александровна, заместитель начальника отдела социальных программ Челябинского регионального отделения ФСС РФ.

Тезисы для обсуждения:

— Как будет работать кафедральный собор Челябинска в период пребывания мощей блаженной Матроны Московской?

— Как нужно подходить к святыне, есть какие-то правила?

— Какие еще будут мероприятия, кроме богослужений и прибытия мощей?

*православная выставка-ярмарка;

*краеведческие мероприятия (в музее Свято-Симеоновского храма и в России — моей истории);

*лекция культуролога Житенёва в епархии;

*концерт в Родине;

*образовательный интенсив для певчих в епархии.

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