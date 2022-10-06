На канале Dомашний состоится премьера турецкого мелодраматического сериала «Ветреный»

На канале Dомашний с 8 октября в 19:00 состоится долгожданная премьера турецкого мелодраматического сериала «Ветреный». Главную мужскую роль в проекте исполнил актер Акын Акынезю.

История героев сериала «Ветреный» больше напоминает сюжет «Ромео и Джульетты». Роль холодного Мирана в сериале исполнил актер Акын Акынезю. Он уже давно хотел сняться в любовной драме, но предложений не было. И вот, когда Акыну почти стукнуло 30 лет, его наконец-то пригласили на главную роль в сериале «Ветреный». От такого шанса он, конечно же, не смог отказаться.

Акын привык рисковать, как только появляется малейший шанс, даже не имея гарантий на успех. Его этому научила долгая жизнь за границей, где он учился математике в американском университете Беркли, прежде чем стать актером. Будучи в эмиграции на чужбине, он научился быть решительнее и отчаянно идти до конца. Акын Акынезю понял одну простую вещь: «Чем больше у нас смелости выразить свою ценность, тем больше мы отличаемся от других и по-настоящему сияем» - эти принципы помогают актеру в жизни.

Своей дерзостью Акын наделил и героя в сериале «Ветреный», ведь именно такой имидж он хочет поддерживать. Актер предпочитает не общаться с журналистами, чтобы не раскрывать лишних подробностей своей личной жизни. Акын считает, что чем больше он будет давать интервью, тем сильнее он будет разрушать тот образ, который был создал на экране. Кроме того, социальные сети вызывают зависимость от общественного мнения, а он всегда стремился принимать решения независимо, даже когда окружение может быть против.

Именно эта черта характера и позволила ему взять судьбу в свои руки. Акын находился на учебе в Америке, когда вдруг принял решение бросить все и стать актером. Отец не мог поверить своим ушам, когда сын сообщил ему об этом и просто оборвал видеозвонок:

«Когда я сообщил отцу о своем желании сменить математику на искусство, он просто отключил видеосвязь. Теперь, оглядываясь назад, я его понимаю. Мы же вместе пошли по этому пути, прошли годы обучения, все в это вложились, дошли до конца. Конечно, он боялся, что это может оказаться сиюминутным решением, принятым под впечатлением.

Мама уравновешивала отца. Я тоже был довольно тверд в своем решении. После того, как я смог проявить эту твердость с отцом, я получил силу вести себя так же с остальными. После того, как я смог сдать его «экзамен», я устранил и все другие препятствия. Так я заслужил доверие своего самого главного наставника в жизни».

Теперь Акына ждал долгий путь наверх. Он вернулся на родину и стал брать уроки актерского мастерства. Возможно, в нем заговорили гены. Ведь мать Акына несколько лет работала актрисой дубляжа, а его дед – один из тех людей, кто подарил Турции телевидение. Его талант был вскоре замечен командой знаменитого турецкого сериала «Великолепный век», и они взяли его сниматься в «Империи Кесем». Там ему досталась роль новобранца в армии султана. Хоть это была небольшая роль, и в кадре он мелькает недолго, ему удалось запомниться зрителям.

Следующей его важной ролью стала работа в историческом сериале о последнем из султанов «Права на престол: Абдулхамид». Акын сыграл там юношу-простолюдина по имени Омер. Его герой был предан султану и спас его при покушении. Но зрителям больше запомнилась любовная линия с балканской девушкой по имени Асхен. После той роли, популярность среди женской половины турецких телезрителей выросла в разы. Кто бы мог подумать, ведь в старших классах школы Акын весил аж 120 килограмм! Он признавался, что долгое время он и не собирался худеть. Его вполне устраивал свой вес до тех пор, пока он не решил взяться за здоровье:

«Это было в старших классах. Но у меня не было проблем с парнем, на которого я смотрел в зеркало: я был спокоен и достаточно ленив. Потом я подумал, что пришло уже время позаботиться о своем здоровье и проявить силу воли, чтобы избавиться от своих излишков.

В то время у меня и появились привычки, такие как спорт и осознанное питание, чего я придерживаюсь и до сих пор. Но самое главное, что при воле и определенных усилиях возможно все».

«Ветреный» 16+

История любви, рожденная из мести!

с 8 октября в 19:00

Премьера на Dомашнем!

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