Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных программ рефинансирования в сентябре 2022 года, подготовленного порталом «Выберу.ру». В числе лучших 10 программ – кредит наличными на цели рефинансирования кредитов сторонних банков от Уралсиба.

При составлении рейтинга программ рефинансирования эксперты «Выберу.ру» проанализировали предложения банков из Топ-50 по размеру розничного кредитного портфеля на 01.02.2022.

При ранжировании продуктов учитывались не только ключевые параметры – значение процентной ставки по договору, полная стоимость, сумма и срок рефинансирования, сумма ежемесячных платежей, но и такие факторы, как условия объединения нескольких кредитов, наличие страховки и ее влияние на снижение ставки, условия досрочного погашения, отсутствие скрытых комиссий и другие.

Более подробно узнать об условиях рефинансирования, а также о других кредитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».