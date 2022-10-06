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Общество6 октября 2022 12:01

Из воинских частей Челябинской области вернули 50 мобилизованных из-за проблем со здоровьем

В пунктах сбора мобилизованных будут работать узкие специалисты
Авторы (2):
Алина КУНГУРЦЕВА
Алина КУНГУРЦЕВА
Юлия РЕУТОВА
Юлия РЕУТОВА
Мобилизованные должны сами заявить об имеющихся болезнях

Мобилизованные должны сами заявить об имеющихся болезнях

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В пунктах сбора мобилизованных с сегодняшнего дня будет не только фельдшер, но и узкие специалисты по пяти профилям: от окулиста до невропатолога. Военком объяснил, что гражданин должен заявить о своем заболевании или проблемах со здоровьем, в противном случае все ограничится измерением температуры.

— Так всегда, начинаем думать о здоровье в последний момент. Даже интересно, как человек работает на тяжелом производстве, ничего ему не мешает, а когда приходит повестка, обнаруживаются проблемы, — рассказал на пресс-конференции военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров.

Около 50 человек вернули из войсковых частей по состоянию здоровья.

— Просто потому, что они не заявили о проблемах и соответственно не проходили медкомиссию в военкомате, — пояснил военком.

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