В Челябинске суд отказался ограничивать родительские права матери «живодерки из Академа»

Ранее девочку с матерью видели гуляющими по городу. Фото: Татьяна Фекличева / vk.com

В Челябинске суд Калининского района отказал в ограничении родительских прав матери «живодерки из Академа». Так в соцсетях прозвали девочку, которая в конце 2021 года расчленила котенка, попала в центр содержания несовершеннолетних нарушителей, а после выхода из него скинула с балкона 20 этажа щенка.

– Управление соцзащиты Калининского района обратилось в суд с исковым заявлением о лишении родительских прав матери девочки. В ходе заседания были изменены требования с лишения на ограничение родительских прав. Их суд также не поддержал, – сообщила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Сейчас девочка проживает в специальном учреждении. Решение об изъятии из семьи мать оспаривает в суде. Ранее их видели вместе на улицах города. Тогда в минсоце объяснили, что подростка выпустили на ограниченный период в рамках образовательного процесса.

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