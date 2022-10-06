В Челябинской области вернулись домой четверо рабочих завода, мобилизованных по ошибке

Мужчины работают на заводе и имеют отсрочку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области четверых рабочих завода мобилизовали по ошибке. Об этом сообщает региональный Народный фронт. Один мужчина трудился на промышленном предприятии в Бакале и имел отсрочку, но его все равно призвали. Та же история случилась с тремя сотрудниками Ашинского металлургического завода. 26 сентября они получили повестки, а уже на следующий день поехали на сборы в город Елань.

Родственники мобилизованных позвонили на горячую линию ОНФ и рассказали о проблеме. В итоге Народный фронт вмешался в это дело и вернул мужчин домой.

Напомним, ранее еще 16 человек в Челябинской области оказались мобилизованными по ошибке. Их родные обратились к уполномоченному по правам человека и добились восстановления справедливости.

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