В Челябинске Volkswagen сбил женщину, переходящую дорогу на красный сигнал светофора

ДТП попало на камеру видеонаблюдения. Фото: «Интерсвязь»

В Челябинске Volkswagen Polo сбил женщину, переходящую дорогу на красный сигнал светофора. ДТП случилось сегодня, 6 октября, на пересечении улицы Чичерина и Комсомольского проспекта.

В 18:49 женщина побежала по пешеходному переходу, хотя для нее горел красный свет. В этот момент на перекресток выехала иномарка, водитель которой нажал на тормоза, но все равно сбил челябинку.

— Женщина 1989 года рождения доставлена в медицинское учреждение бригадой скорой помощи, — уточнили в ГИБДД Челябинска.

Известно, что пострадавшая после аварии была в сознании, ее состояние оценивают как средней тяжести.

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