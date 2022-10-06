В Свердловской области осудили за убийство бездомного из Челябинской области

Мужчине назначили 9 лет строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бездомному из Челябинской области назначили девять лет колонии строгого режима за убийства жителя Свердловской области. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу местного УМВД.

— В июне 2022 года 50-летний хозяин жилья познакомился на улице с немолодой парой, которые попросились переночевать, т.к. здесь проездом и направляются в Пермь. Когда компания зашла в квартиру, там их встретила знакомая хозяина и все вместе они стали распивать алкогольные напитки, — пишет издание.

После пьянки у подруги владельца квартиры пропал телефон. Их подозрение пало на бездомного, которого они пустили переночевать и который все еще был в квартире. После непродолжительной ссоры, южноуралец убил владельца жилья несколько раз пырнув его.

В итоге, бездомного нашли в одном из ломбардов, куда он пришел закладывать свой телефон. Знакомую убитого перед уходом он оставил вместе с трупом в квартире. Ранее мужчину уже судили за убийство и разбой.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор, приговорив мужчину к девяти годам лишения свободы в исправколонии строгого режима.

Ранее суд Калининского района Челябинска отказал в ограничении родительских прав матери «живодерки из Академа». Так в соцсетях прозвали девочку, которая в конце 2021 года расчленила котенка, попала в центр содержания несовершеннолетних нарушителей, а после выхода из него скинула с балкона 20 этажа щенка.

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