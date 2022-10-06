В Челябинске произошло массовое ДТП на плотине

Фото: пресс-служба МВД России по Челябинской области
В Челябинске произошло массовое ДТП на улице Худякова у плотины. Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, помощь из-за аварии потребовалась семерым пострадавшим.
— На улице Худякова произошло столкновение нескольких автомобилей. По первоначальным данным, медицинская помощь потребовалась водителям Nissan Juke, Nissan Qashqai и ВАЗ-2111, их доставили в больницу, — объяснили в ведомстве.
Также в ДТП попала «Лада». Ее водитель от госпитализации отказался. На месте работают экипажи ГИБДД, которые также занимаются регулировкой движения. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее в Челябинске Volkswagen Polo сбил женщину, переходившую дорогу на красный сигнал светофора. ДТП случилось сегодня, 6 октября, на пересечении улицы Чичерина и Комсомольского проспекта.
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