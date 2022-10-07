В Челябинске мужчина взял кредит на 120 тысяч рублей на умершую родственницу

Деньги мужчина потратил на развлечения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении 22-летнего мужчины. Как рассказали в региональном МВД, подозреваемый оформил кредит на 120 тысяч рублей на умершую родственницу.

— Полицейскими установлено, что подозреваемый получил от своей супруги во временное пользование сотовый телефон ее умершей родственницы. Он увидел, что в телефоне установлено банковское мобильное приложение, после чего зашел в личный кабинет бывшей владелицы и оформил на ее имя кредит, — объяснили в ведомстве.

Сначала мужчина взял у банка 60 тысяч рублей, которые потратил на развлечения, после чего решил взять еще два займа по 30 тысяч рублей каждый. Теперь за мошенничество мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее суд Калининского района Челябинска отказал в ограничении родительских прав матери «живодерки из Академа». Так в соцсетях прозвали девочку, которая в конце 2021 года расчленила котенка, попала в центр содержания несовершеннолетних нарушителей, а после выхода из него скинула с балкона 20 этажа щенка.

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