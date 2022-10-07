Осадки уйдут из Челябинской области к концу недели

Также из региона уйдет сильный ветер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 7 октября, в Челябинской области ожидаются небольшие дожди. Как сообщают синоптики регионального гидрометцентра в своем прогнозе, осадки уйдут с Южного Урала к концу недели.

— 7 и 8 октября в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в большинстве районов небольшие дожди. Уже 9 октября будет облачно, преимущественно без осадков, — указано в прогнозе.

Вместе с осадками из Челябинской области уйдет и сильный ветер. 7 и 8 октября на Южном Урале ожидаются порывы ветра, которые будут достигать скорости в 14 метров в секунду.

Ранее в администрации Магнитогорска рассказали, что в местных поселках Приуральский, Новотуковый и Малиновый к газу бесплатно подключат 350 частных домов. Об этом рассказали в администрации Магнитогорска.

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