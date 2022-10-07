ЕС ввел санкции против чиновника ДНР из Челябинской области

Приказ о назначении челябинца подписал глава ДНР Пушилин Фото: Олег АДАМОВИЧ

Александр Костомаров, уроженец Челябинска, который сейчас занимает пост первого замглавы Донецкой народной республики, попал под санкции Евросоюза. Ограничения ввели после присоединения ДНР к России.

— Костомаров занимается и поддерживает политику и действия, которые дестабилизируют Украину и подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины, — указано в списке.

Еще в 2003 году Костомаров работал в мэрии Челябинска, а до 2009 года занимал пост зампреседателя челябинского исполкома «Единой России». В ДНР он работает с июня этого года.

Ранее появилась информация о том, что Лондонская биржа металлов может ограничить поставки цинка от Челябинского цинкового завода. По мнению издания Bloomberg, это связано с введением санкций в отношении экс-президента материнской для завода Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова.

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