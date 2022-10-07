На совете Южно-Уральской торгово-промышленной палаты обсудили взаимодействие малого и среднего предпринимательства с предприятиями «оборонки»

Фото: предоставлено ЮУТПП

Союз «Южно-Уральская ТПП» провел очередной выездной совет. Заседание прошло в Златоусте, на площадке завода стройтехника. Центральной темой заседания стал вопрос диверсификации и импортозамещения. Участники обсудили перспективы эффективного взаимодействия компаний МСП с предприятиями оборонно-промышленного комплекса в новых экономических условиях.

Традиционно заседания совета проводятся в стенах компаний – действительных членов ЮУТПП. В этот раз площадку для проведения выездного мероприятия предоставил златоустовский завод стройтехника. Тема очередного совета палаты одна из острых – «Взаимодействие предприятий ОПК с предприятиями малого и среднего бизнеса». На обсуждение вынесен опыт первых месяцев работы в условиях санкционного давления и предложения для более эффективного выстраивания бизнес-процессов между производствами.

— Важна система кооперации малого бизнеса, которые могли бы быть соисполнителями государственных заказов для нужд и разработок новейших видов вооружения. Сейчас эта тема наиболее актуальна, — отметил первый вице-президент ЮУТПП Игорь Аристов.

О состоянии и перспективах развития промышленного комплекса области в текущем году, реализации действующих и запуске новых механизмов господдержки производителей региона рассказал заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Фото: предоставлено ЮУТПП

Сложившаяся мировая ситуация открыла новые возможности для диверсификации, появились новые пространства для импортозамещения. Предприятия ОПК, производя гражданскую продукцию, в первую очередь ориентируются на те рынки, которые стали свободными после ухода иностранных компаний, что дает дополнительный стимул для развития проектов диверсификации.

Опытом первых месяцев работы в условиях санкционного давления поделились руководители предприятий «оборонки»: гендиректор радиозавода «Полет» Александр Нестеров, гендиректор завода «Прибор» Артем Санников и директор по взаимоотношениям с общественными и госструктурами автозавода «УРАЛ» Юрий Ефименко.

Южно-Уральская ТПП представила инициативы, предложенные общественными формированиями по приоритетным проектам импортозамещения в особых условиях: о создании новой страховой площадки для перевозчиков государств БРИКС и альтернативной биржи металлов. Эти инициативы направлены на обсуждение в торгово-промышленную палату России.

Участники совета поддержали новую региональную программу льготного кредитования промышленных предприятий – промышленную ипотеку. Кроме того, рассмотрели лучшие практики делового и бизнес-образования.

Президент ЮУТПП Федор Дегтярев рассказал о деятельности благотворительного фонда «Мечта», соучредителем которого является палата. Фонд активно участвует в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции: продовольственных посылок, касок и бронежилетов, строительных материалов. Федор Дегтярев заверил, что работа фонда будет продолжаться, и призвал присоединиться к ней всех желающих.

В рамках выездного заседания совета ЮУТПП участники побывали на экскурсии в корпусах завода стройтехника, посетили его промышленные площадки и социальные объекты.