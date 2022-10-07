В ГИБДД рассказали, как произошло массовое ДТП на Худякова в Челябинске

Фото: ГИБДД Челябинска

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП на улице Худякова в Челябинске, которое произошло накануне вечером. Все началось с того, что молодой водитель Nissan Juke не справился с управлением и выехал на встречную полосу на том участке, где выезд запрещен.

Затем он столкнулся с Nissan Qashqai и «Богдан 2111». После удара Nissan Qashqai влетел в «девятку», которая ехала по встречной полосе.

— В результате ДТП в медицинское учреждение было доставлено 8 человек: водители транспортных средств и четыре пассажира, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

Ранее сообщалось о семи пострадавших. По уточненным данным, травмы получили 20-летний водитель Nissan Juke и 34-летняя женщина, которая была за рулем Nissan Qashqai. Остальным оказали разовую медпомощь и отпустили домой.

Сейчас сотрудники ГИБДД ищут очевидцев аварии и записи с регистраторов. Если вы обладаете какой-то информацией, звоните по номеру: 728-60-21.

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