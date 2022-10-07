В Челябинской области чиновники городской администрации переплатили тюрьме и сами попали под статью

Колонии часто получают контракты по благоустройству Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Верхнеуральске сотрудники городской администрации попали под следствие. В отношении чиновников возбуждено уголовное дело. Основание — превышение должностных полномочий.

Проверка Следственного комитета Челябинской области установила, что в 2019 году чиновники администрации Верхнеуральска преступили закон, подписав с одной из колоний региональной ФСИН договор о выполнении работ по благоустройству городского сквера. В акте приемки конечная стоимость использованных строительных материалов превысила первоначальную на 2,8 млн рублей.

— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и должностных лиц, причастных к его совершению, — сообщают в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

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