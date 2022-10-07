Цифровой бум на Южном Урале: популярность «пакетов» цифровых сервисов выросла в полтора раза

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В Челябинской области более чем в полтора раза вырос спрос на пакеты цифровых сервисов и связи МТС, которые позволяют сокращать ежемесячные затраты на услуги до 40 процентов.

На Южном Урале набор цифровых сервисов стал доступен жителям многоквартирных домов Челябинска, Миасса и Магнитогорска. Пакетный тариф включает в себя мобильную связь для семьи до пяти человек, высокоскоростной домашний интернет до 500 Мбит/с и цифровое телевидение МТС, а также доступ к онлайн-кинотеатру KION. Несколько сервисов для удобства пользователей объединены одним счетом, поэтому управлять всеми услугами можно «в одно окно» через личный кабинет.

Так, по итогам первых трех кварталов этого года, жители челябинских микрорайонов «Парковый», «Чурилово» и «Академ Риверсайд» вошли в тройку самых экономных. Высокий интерес к таким предложениям зафиксирован также в Ленинском районе Магнитогорска, а в Миассе лидером стал Машгородок. Причиной высокой популярности пакетных предложений аналитики назвали более грамотное планирование семейных бюджетов южноуральцев: подключение нескольких услуг МТС позволяет снизить ежемесячные затраты семьи и сэкономить до 15 тысяч рублей в год.

«Мы постоянно фиксируем рост интернет-трафика и видим высокий уровень обращений южноуральцев к цифровым сервисам. Для того, чтобы жители региона могли с комфортом и выгодой пользоваться всеми привычными сервисами, мы постоянно развиваем мобильную сеть и расширяем фиксированную сеть на Южном Урале. Таким образом, мы не только помогаем жителям Челябинска, Миасса и Магнитогорска сокращать расходы и уменьшать ежемесячные платежи, но и делаем использование сервисом более удобным», – отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.