2,4 млрд рублей потратят на покупку новых трамваев в Челябинске

Новые трамваи поступят в Челябинск в первой половине 2023 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

33 новых трамвая появятся в первой половине 2023 года в Челябинске. Соответствующий заказ министерства дорожного хозяйства и транспорта региона появился на сайте Госзакупок.

Трамваи должны быть 2022–2023 года производства, низкополые. Внутри будет кондиционер, видеонаблюдение, валидатор, Wi-Fi и датчик пассажиропотока. Вагон должен принять до 150 человек, сидячих мест – 38.

– Наличие на заднем стекле светодиодного табло «Внимание — пассажир!» в виде анимации идущего человека красного цвета при открытии любой из дверей вагона, – одно из требований к трамваям.

Начальная, то есть максимальная, цена контракта 2,4 млрд рублей. То есть цена одного будет 74 миллиона рублей.

Новые низкополые трамваи уже поступили в Челябинск в августе этого года. Каждый из них тогда стоил около 60 миллионов рублей.

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