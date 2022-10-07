УФАС потребовала убрать рекламный баннер с изображением Алексея Текслера

Использовать в рекламе фото главы региона — незаконно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Антимонопольная служба потребовала убрать рекламу кредитной амнистии с изображением губернатора Алексея Текслера. Всплывающий баннер заметили горожане на одном из сайтов. Кликая на баннер, пользователь попадал на услуги по списанию кредитов и долгов.

Рекламодатель, используя фото главы региона и информацию о госпрограммах, пытался привлечь как можно больше клиентов.

— Незаконное использование в рекламе фотографии высшего должностного лица Челябинской области обусловлено высоким уровнем доверия жителей региона к губернатору, — объяснили логику рекламодателей в УФАС.

Однако в итоге потребители могут быть введены в заблуждение, ведь губернатор не имеет отношения к услугам по списанию долгов.

Согласно Закону о рекламе в рекламе, не допускается указание на то, что объект рекламирования одобряется органами власти или их должностными лицами.

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