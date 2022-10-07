Домик и постройку спасти не удалось: в садах под Миассом сгорела дача

Дом и постройка сгорели. Фото: пресс-служба миасского пожарно-спасательного гарнизона.
Домик и надворные постройки сгорели в СНТ «Калинушка» под Миассом. На тушение возгорания выезжали 6 пожарных машин. Но дачу спасти уже не удалось.
– Вызов поступил поздно, а потому к прибытию сотрудников МЧС один домик уже полностью был охвачен огнем, создавая угрозу распространения надворной постройке и соседней даче, – рассказали в пресс-службе миасского пожарно-спасательного гарнизона.
Домик и сарай сгорели. Также огонь успел перекинуться на крышу соседней дачи. Ее удалось спасти. Скорее всего причиной пожара стало нарушение правил использования электрооборудования.
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