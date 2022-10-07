В Челябинской области сгорело пшеничное поле

Возгорание тушили четыре пожарные машины Фото: Николай ХИЖНЯК

В поселке Слюда Нагайбакского района сгорело поле пшеницы. ЧП произошло днем в четверг, 6 октября. Для тушения привлекали четыре единиц техники из Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона.

— Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц. Проводится дознание по пожару, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

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