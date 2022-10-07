«Для президента нет неважных тем»: глава Челябинской области поздравил Владимира Путина с днем рождения

Алексей Текслер и Владимир Путин. Фото: Алексей Текслер / телеграм-канал

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Также глава региона поблагодарил президенту за внимание к Челябинской области.

– Для президента нет неважных тем. Каждый раз, когда я представляю ему проекты, которые нужны нашему региону и жителям, всегда нахожу поддержку и понимание. Благодаря главе государства мы вернули к жизни тему метро в Челябинске, обновляем общественный транспорт в наших городах, расширяем трассу М5, приступаем к строительству университетского кампуса. Реконструируем аэропорт в Магнитогорске. Восстановили после прошлогодних пожаров Джабык и Запасное, построили дорогу. Этот список можно продолжать, – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Губернатор благодарен за внимание к области. Фото: Алексей Текслер / телеграм-канал

Отдельно Алексей Текслер поблагодарил главу государства за поддержку семей с детьми. Он уверен, без этого сложно говорить о развитии региона и будущем.

– Задача власти на всех уровнях – работать с той же любовью к России. Тогда, уверен, все сложности преодолеем и победим, – заверил Алексей Текслер.

Напомним, 19 марта 2019 года Владимир Путин назначил Алексея Текслера врио губернатора Челябинской области. Вот их первых разговор в новом статусе.

За долгие годы работы Владимир Путин посещал Челябинскую область более 10 раз. И южноуральцы хранят память об этом. В день рождения главы государства КП-Челябинск собрала факты о том, как здесь увековечили президента.

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