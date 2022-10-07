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Происшествия7 октября 2022 11:55

Из Челябинска депортировали иностранца-экстремиста

Задержали его после совместной работы с Интерполом
Олег КОСТЕНКО
Мужчина улетел на родину на самолете. Фото: пресс-служба УФСБ России по Челябинской области

Мужчина улетел на родину на самолете. Фото: пресс-служба УФСБ России по Челябинской области

В Челябинске отправили на родину иностранца – сторонника международной террористической организации. Экстремиста задержали сотрудники ФСБ после совместных действий с Национальным центральным бюро Интерпола МВД России.

– Иностранец скрывался в России от уголовного преследования своего родного государства за организацию преступного и экстремистского сообществ, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

В пребывании мужчины в России также нашлись нарушения. Поэтому, по решению суда, его отправили на родину, где его арестовали повторно.

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