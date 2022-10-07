В Копейске строителя лыжно-биатлонного центра имени Ишмуратовой отправили в колонию за кражу 39 млн рублей

Директора строительной фирмы отправили в колонию за воровство бюджета Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Копейске Челябинской области суд отправил в колонию директора компании «Стройтранссоюз», которая занималась строительством лыжно-биатлонного центра имени Светланы Ишмуратовой. Комплекс строили в Златоусте, но вместо того, чтобы все сделать добросовестно, руководитель стройки решил набить свои карманы.

Сотрудники ФСБ быстро обнаружили, что директор компании украл 39 млн рублей из выделенного бюджета и завели против него дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Поскольку компания зарегистрирована в Копейске, приговор ему выносили тут.

— Суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — уточнили в УФСБ по Челябинской области.

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