В Челябинске для строительства школы тхэквондо снесут 60 деревьев

ФОК обещают построить к октябрю 2023 года. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске началось строительство школы тхэквондо. Об этом сообщили в администрации города. Новое трехэтажное здание появится на улице Молодогвардейцев, сейчас рабочие уже роют котлован.

Чтобы расчистить строительную площадку, придется снести 60 деревьев, большинство из которых — клены, а 28 — слабые и угнетенные. В конце строительства подрядчики обещают озеленить территорию, высадив деревья, кустарники и газон.

В самом комплексе появятся залы для тренировок и соревнований, конференц-зал, инвентарные, раздевалки и другие помещения. Работы планируют закончить в октябре 2023 года, стоимость нового ФОКа составляет 112,5 млн рублей.

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