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Общество7 октября 2022 14:28

В Челябинской области добровольцы СВО получат те же меры поддержки, что и мобилизованные

Каждый пятый южноуралец, который едет на СВО — доброволец
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Добровольцы получат те же меры поддержки, что и мобилизованные

Добровольцы получат те же меры поддержки, что и мобилизованные

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Южноуральцы, которые добровольно отправятся на специальную военную операцию, получат те же меры поддержки, что и мобилизованные. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По словам главы региона, добровольцы приходят в военкоматы ежедневно, поэтому было бы неправильно обделять их и не предоставлять поддержку.

— Военком обозначил цифры, из тех, кто уже призван, у нас больше 21% - это добровольцы, — добавил Текслер.

Напомним, с сегодняшнего дня семьи мобилизованных начнут получать выплаты — по 20 тысяч рублей на одного ребенка. Кроме этого, власти обещают бесплатные места в детских садах, а также финансирование обучения и питания детей в колледже.

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